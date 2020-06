WHO-chef: coronavirus wordt wereldwijd nog steeds erger

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft opnieuw gewaarschuwd dat waakzaamheid over het uit China afkomstige coronavirus geboden blijft. Over de hele wereld genomen wordt de situatie nog steeds erger, terwijl het nu in het westen van Europa beter gaat. In bijvoorbeeld Oost-Europa en Centraal-Azië stijgt het aantal besmettingen en zondag zijn er meer besmettingen op één dag vastgesteld dan in de bijna zes maanden tijd waarin het virus huis heeft gehouden, aldus Tedros.