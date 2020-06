Prins Andrew bood aan mee te helpen aan Epstein-onderzoek

Het ministerie diende zondagavond een officiële claim in om de Britse prins te mogen ondervragen over zijn banden met Epstein, de Amerikaanse zedendelinquent die vorig jaar zelfmoord pleegde in zijn cel. Door de zogeheten MLA (Mutual Legal Assistance) in te dienen, worden twee landen verplicht om informatie met elkaar uit te wisselen over rechterlijke en criminele zaken. Omdat Andrew volgens de Amerikanen meermaals niet thuis gaf om mee te werken, was die stap volgens het ministerie noodzakelijk.

Volgens de advocaten van de prins zit de situatie anders in elkaar. “Het ministerie van Justitie heeft ons ervan verzekerd dat de hertog nooit een ‘doelwit’ is geweest van hun criminele onderzoeken naar Epstein en dat ze vertrouwelijk zijn vrijwillige medewerking zochten”, schrijven ze maandag in hun verklaring. “In aanloop naar deze gesprekken vroegen we het ministerie van Justitie te bevestigen dat onze medewerking en interviewverzoeken vertrouwelijk bleven, conform de gewone regels die gelden voor vrijwillige samenwerking met het ministerie van Justitie.”

Vertrouwelijk

Het ministerie bevestigde volgens de advocaten dat Andrews medewerking vertrouwelijk zou blijven. “De hertog van York heeft dit jaar zeker drie keer zijn medewerking aan het ministerie van Justitie aangeboden als een getuige. Helaas was de reactie van het ministerie op deze twee eerste aanbiedingen het verbreken van de regels rond de vertrouwelijkheid en het beweren dat de hertog totaal niet meewerkte. Door dat te doen, bleek dat ze wellicht liever publiciteit zochten dan dat ze de eerder aangeboden hulp accepteerden.”

De prins ligt al jaren onder vuur om zijn vriendschap met Epstein. In een gesprek met de BBC sprak Andrew vorig jaar over hun relatie, maar dat viel niet in goede aarde. Zo zou de prins te weinig empathie hebben getoond voor de vermeende slachtoffers van de zakenman. Andrew legde naar aanleiding van alle commotie zijn koninklijke taken neer.