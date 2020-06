Het vergadercircuit: ´Onze heisessies blijven me altijd bij. We nemen de tijd om persoonlijke zaken te delen’

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Tineke Stuifzand (49), verenigings- manager Ondernemersvereniging De Driehoek in de gemeente Dronten.

Waar hebben jullie dit keer over vergaderd?

‘Als verenigingsmanager ben ik altijd aanwezig bij onze bestuursvergaderingen. We overleggen dan over actuele zaken die ondernemers in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen aangaan. Als ondernemersvereniging vervullen we een belangrijke netwerkfunctie, maar minstens zo belangrijk is het behartigen van de belangen van ondernemers.

Deze vergadering hebben we uitgebreid gesproken over de zogenoemde SEA-groepen in de gemeente Dronten: kerngroepen met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, ondernemers en de ondernemersvereniging die relevante onderwerpen bespreken van de Sociaal Economische Agenda. Verder hebben we gesproken over de aanstaande bestuursverkiezingen, onze voorzitter is verhuisd en we zoeken nog een opvolger.

