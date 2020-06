Ruim 100 demonstranten voor eerder sluiten nertsenfokkerijen

Omdat blijkt dat nertsen mensen kunnen besmetten met corona, is het volgens de organisaties niet meer verantwoord ze nog te houden. Daarom pleiten ze voor een fokverbod en eerdere sluiting.

Ook willen de dierenrechtenclubs voorkomen dat bedrijven waar nertsen zijn geruimd hun stallen weer vullen met nieuwe dieren. “Zolang er nertsen worden gehouden, houden we problemen met corona in de stallen”, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights. “Het is een verwerpelijke industrie die gevaarlijk is voor de volksgezondheid. We moeten er mee stoppen.”

Wetsvoorstel

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Landbouw is het vanwege een vervoersverbod nu al niet mogelijk om geruimde stallen opnieuw te vullen. Bovendien moeten stallen enkele maanden leegstaan, om zo te garanderen dat er geen virus meer aanwezig is. Pas daarna mogen nertsenhouders weer nieuwe dieren houden.

Fractievoorzitter Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) zegt een wetsvoorstel in te gaan dienen voor een beroepsmatig fokverbod op “alle dieren die vatbaar zijn voor het coronavirus”. Daaronder vallen nertsen, fretten en katten. Ook heeft ze een motie ingediend waarin ze het kabinet oproept het opnieuw vullen van stallen te verbieden.