‘Volledige herstart basisscholen verloopt zonder problemen’

Het lijkt erop dat de eerste dag dat de basisscholen weer met volledige klassen aan de slag zijn gegaan zonder problemen is verlopen. Bij scholenkoepels in Rotterdam en Den Haag zijn geen bijzonderheden bekend. Ze gaan ervan uit dat het overal goed is gegaan. Die indruk bestaat ook bij de Algemene Vereniging Schoolleiders. De vereniging verwacht daar woensdag meer duidelijkheid over, als de resultaten van een enquête bekend zijn.