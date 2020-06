Nog 92 coronapatiënten op de intensive care

Op de intensive cares liggen nog 92 patiënten met het coronavirus, vier minder dan op zondag. In de komende periode kan het aantal ic-patiënten nog licht dalen, aldus het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), maar de kans is heel klein dat er in de nabije toekomst geen enkele coronapatiënt op een intensive care ligt. “Versoepeling zal leiden tot een verspreiding”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ook als het virus zich in de zomer minder verspreidt dan in het najaar en de winter.