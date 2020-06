Spaans hof onderzoekt corruptie waar ex-koning bij betrokken is

Het Spaanse hooggerechtshof gaat onderzoeken of er is geknoeid bij contracten voor de verkoop van de ‘hogesnelheidstrein van de woestijn’ in Saudi-Arabië, waar mogelijk ook ex-koning Juan Carlos bij betrokken zou zijn. Het hof heeft het onderzoek naar eventuele corruptie overgenomen van een ander orgaan van justitie, omdat ‘emeritus koning’, Juan Carlos in de zaak is opgedoken en hij sinds juni 2014 geen onschendbaarheid meer geniet als staatshoofd.

Er was al een onderzoek naar onregelmatigheden rond de verkoop van Spaanse hogesnelheidstreinen. Het contract kwam in 2011 rond. De treinen rijden op de in 2018 geopende 450 kilometer lange spoorlijn die Mekka en Medina via Djedda verbindt. Dat onderzoek is nu overgedragen aan het hooggerechtshof, meldden Spaanse media maandag.

De inmiddels 82-jarige Juan Carlos heeft bijna veertig jaar geregeerd en deed om gezondheidsredenen afstand van de troon ten gunste van zijn zoon Felipe de Borbón y Grecia die sindsdien als Felipe VI regeert. Juan Carlos had altijd goede betrekkingen met de Saudische koninklijke familie al-Saud en zou daar meerdere contracten voor Spanje uit hebben gesleept.

Het is niet bekendgemaakt of de voormalige vorst mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Wel is eerder gemeld dat Saudi-Arabië circa 100.000 euro zou hebben gestuurd, dat via Panama op een rekening van een fonds van Juan Carlos in Zwitserland terechtgekomen is. In Zwitserland wordt dat ook onderzocht. In maart nam Felipe plotseling afstand van zijn vader, stopte hij een jaarlijkse toelage en legde hij vast een deel van de erfenis niet te kunnen accepteren.