Prinsjesdag mogelijk niet in Ridderzaal maar in kerk

Prinsjesdag vindt dit jaar vanwege het coronavirus misschien niet plaats in de Ridderzaal op het Binnenhof. De locatie is te klein om de genodigden op voldoende afstand van elkaar te houden als de koning de troonrede voorleest. Het bestuur van de Tweede Kamer kijkt of de bijeenkomst eventueel kan plaatsvinden in de Grote Kerk in Den Haag, zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib maandag.