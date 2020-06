Onderzoek naar grenstoezicht en aanpak mensensmokkel

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de marechaussee mensensmokkel aanpakt op luchthavens en snelwegen en in treinen.

Het onderzoek richt zich op grenstoezicht, de opsporingsonderzoeken van de marechaussee en de manier waarop die criminele organisaties en mensensmokkelnetwerken in kaart brengt.

Het maandag aangekondigde onderzoek is een aanvulling op het eerder gestarte onderzoek naar toezicht op de maritieme grenzen. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie signalen opgevangen van mensensmokkel via luchthavens, snelwegen en treinen. Verschillende media berichtten al over het gebrek aan toezicht op de regionale luchthavens en de mogelijkheden die dit biedt voor mensensmokkelaars. Onder meer op Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde zijn zaken van mensensmokkel aangetroffen

Doel van het rapport is het opsporen van eventuele knelpunten. Als die worden gevonden doet de Inspectie aan het ministerie van Justitie en Veiligheid aanbevelingen om grenstoezicht en de opsporing van mensensmokkel te verbeteren.