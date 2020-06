CNN: politie VS dodelijker dan in andere ontwikkelde landen

De politie in de Verenigde Staten schiet naar verhouding meer mensen neer, doodt meer mensen en zet meer mensen vast dan de politie in andere ontwikkelde landen. Dat stelt nieuwszender CNN naar aanleiding van een statistische analyse. Wereldwijd demonstreren mensen tegen racisme en buitensporig politiegeweld sinds de dood van George Floyd bij zijn aanhouding door de politie in de Amerikaanse stad Minneapolis.

Uit een vergelijking tussen de VS en landen met een vergelijkbare mate van vrijheid en welvaart blijkt volgens CNN niet alleen dat de Amerikaanse politie veel gewelddadiger is, maar ook dat mensen met een donkere huidskleur er naar verhouding veel vaker het slachtoffer van politiegeweld zijn.

Van juni 2015 tot maart 2016 stierven er 1348 mensen nadat zij door de Amerikaanse politie waren aangehouden. In vergelijkbare periodes waren dat er in het Verenigd Koninkrijk en Australië respectievelijk 13 en 21. Van elke 100.000 arrestaties hadden er in de VS 12 een dodelijke afloop, vergeleken met 2 in het Verenigd Koninkrijk en 5 in Australië.

Zwarte Amerikanen

In 2018 schoot de politie in de VS ongeveer duizend personen dood, wat uitkomt op 31 per 10 miljoen inwoners. In Duitsland staat dat getal op 1 per 10 miljoen, in Australië op 3, en in het Verenigd Koninkrijk op minder dan 1. In hetzelfde jaar werden per iedere 100 Amerikanen 3 mensen opgepakt, tegen 2 in Australië en 1 in het Verenigd Koninkrijk.

De kans dat de Amerikaanse politie bij een incident geweld gebruikt tegen een persoon met een donkere huidskleur is bijna vier keer hoger dan bij witte mensen, stelt CNN. In 2016 ging het per 100.000 incidenten met zwarte Amerikanen 273 mis. Bij witte Amerikanen was dat 76 keer.

Gevangenenpopulatie

Ook maken mensen met een donkere huidskleur verhoudingsgewijs een groter deel uit van de Amerikaanse gevangenenpopulatie dan in andere ontwikkelde landen. Hoewel zij bijvoorbeeld ook in Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn oververtegenwoordigd, is dat wel minder dan in de VS, aldus CNN.

Dat de Amerikaanse politie relatief veel mensen doodschiet, heeft mogelijk te maken met het feit dat veel burgers vuurwapens hebben en dat er relatief veel schietincidenten zijn. Volgens onderzoekers van het Small Arms Survey staat de VS met 120,5 vuurwapens per honderd inwoners ver bovenaan de lijst van staten met gewapende burgers (cijfers 2017). Vorig jaar werd in augustus gemeld dat er tot dan toe gemiddeld 152 schietincidenten per dag waren in de VS, waarbij dagelijks gemiddeld 40 doden vielen. De kans om er slachtoffer te worden van vuurwapengeweld is tien keer hoger dan in de EU.