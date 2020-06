Corona-app gestart in vier Italiaanse regio’s

Italië is begonnen met het gebruik van een corona-waarschuwingsapp. Minister van Innovatie Paola Pisano bevestigde maandag dat de app bij wijze van proef in vier regio’s is gelanceerd. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA hebben zo’n twee miljoen Italianen de app al gedownload.

Hoewel de app in alle twintig Italiaanse regio’s kan worden gedownload, wordt met de waarschuwingsmeldingen vooralsnog alleen geëxperimenteerd in de Abruzzen, de Marken, Apulië en in Ligurië.

‘Immuni’, zoals de app heet, zendt gebruikers een bericht als zij in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. De in Milaan ontwikkelde app werkt met Bluetooth-technologie, waarmee smartphones op korte afstand verbinding met elkaar kunnen maken. De bedoeling is dat Immuni snel in heel Italië live gaat.

Italië geldt als een van de landen die het zwaarst is getroffen door het nieuwe coronavirus. Volgens de gegevens van Johns Hopkins University zijn 234.998 Italianen besmet geraakt met het longvirus en zijn van hen 33.899 personen overleden. Noord-Italië, en met name de regio Lombardije, was in februari de eerste grote infectiehaard van het nieuwe coronavirus in Europa.