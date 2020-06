Aantal Russische corona-doden richting de 6000

Het aantal mensen dat in Rusland is overleden aan het nieuwe coronavirus loopt maandag richting de 6000. In de laatste 24 uur overleden 112 Russen met het longvirus, waardoor het totale dodental op 5971 komt.

Moskou meldt dat het virus bij 8985 mensen is vastgesteld in het afgelopen etmaal. Daarmee komt het aantal besmettingen in Rusland op 476.658. Rusland is het land met het op twee na hoogste aantal besmettingen, na de Verenigde Staten en Brazilië.