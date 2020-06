Denemarken staat bijeenkomsten met 50 mensen toe

In Denemarken zijn vanaf maandag weer openbare bijeenkomsten met vijftig mensen toegestaan. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het is een van de versoepelingen van de coronamaatregelen.

Sinds 17 maart waren bijeenkomsten met meer dan tien mensen verboden. Het ministerie meldt ook dat zwembaden, fitnesscentra en andere sporthallen weer opengaan.

Denemarken is sinds half april bezig het openbare leven stap voor stap weer te normaliseren. Als eerste gingen de scholen weer open, daarna winkels en restaurants.

Vanaf vrijdag zijn bij sportwedstrijden in grote stadions maximaal vijfhonderd supporters toegestaan. Dat betekent concreet dat bij wedstrijden in de Deense Superliga weer vijfhonderd fans per wedstrijd zijn toegestaan. In de grotere stadions, zoals dat van FC Kopenhagen, zijn binnenkort mogelijk al meer fans welkom. De club werkt aan een plan waarin het mogelijk wordt 10.500 mensen te verspreiden over de tribunes.

In Denemarken is bij 11.948 mensen het coronavirus vastgesteld en zijn zeker 589 mensen eraan overleden.