Missie in Straat van Hormuz zit erop voor marineschip

De missie van het marineschip Zr. Ms. De Ruyter in de Straat van Hormuz zit erop. Het was daar de afgelopen maanden om de vrije doorvaart van de scheepvaart te garanderen. Het fregat is aan de terugreis begonnen.

Het schip maakte deel uit van een kleine Europese missie onder Franse leiding. De aanleiding voor de inzet waren een aantal aanvallen vorig jaar op olietankers in het gebied dat cruciaal is voor de oliehandel.

Volgens de Amerikanen zat Iran daarachter, maar Teheran ontkende dat. De Amerikanen hebben ook een maritieme missie in het gebied, maar het kabinet koos bewust voor een Europese missie, omdat de Amerikanen inzetten op maximale druk op Iran. Behalve met de militaire inzet proberen de Europese landen ook nog via diplomatieke weg de spanningen in de regio te verminderen.

Eigen veiligheid

Met de missie laat Europa volgens de Fransen ook zien dat het bereid is om zijn eigen veiligheid te garanderen. Denemarken is van plan een schip te sturen om de taken van de Nederlanders over te nemen. Ook Grieken en Belgen steunen de missie.

Het luchtverdedigings- en commandofregat met tweehonderd bemanningsleden droeg niet alleen bij aan een veilige doorvaart, maar bracht ook alle maritieme activiteiten in de Straat van Hormuz en omgeving in beeld. De afgelopen maanden waren er geen incidenten.

Door de coronacrisis verliep de uitzending voor de bemanning anders dan normaal. Bij havenbezoeken bleef het contact tot het minimum beperkt. De bemanning mocht niet van het schip af.