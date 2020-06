Ook Pakistan meldt meer dan 100.000 coronabesmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Pakistan is de 100.000 voorbij. Experts verwachten dat het nog minstens een maand kan duren voordat de virusuitbraak daar haar hoogtepunt bereikt.

De Pakistaanse autoriteiten zeggen dat de afgelopen 24 uur melding is gemaakt van ongeveer 4700 nieuwe besmettingen. Dat betekent dat nu bij 103.670 mensen in Pakistan is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Pakistan behoort nu volgens de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit tot de 16 landen die meer dan 100.000 coronagevallen hebben gemeld. De Verenigde Staten blijven het zwaarst getroffen land. Daar is bij ruim 1,9 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben.

Het coronavirus greep in Pakistan de afgelopen weken sneller om zich heen nadat de Pakistaanse regering strenge maatregelen had versoepeld. De overheid heeft nu een “intelligente lockdown” ingesteld en liet de afgelopen week onder meer markten en winkels sluiten in sommige gebieden.

Pakistan maakte op 26 februari voor het eerst melding van coronabesmettingen. Het officiële dodental staat inmiddels op 2065.