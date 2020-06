Nieuw-Zeeland lijkt coronavrij

De mijlpaal was “echt goed nieuws” en een prestatie waar heel Nieuw-Zeeland zich aan kan optrekken, zei directeur-generaal Ashley Bloomfield van het ministerie van Gezondheid.

“Het feit dat we voor het eerst sinds 28 februari geen actieve gevallen meer hebben, is zeker een belangrijk teken op onze reis. Maar zoals we eerder hebben gezegd, zal voortdurende waakzaamheid voor Covid-19 essentieel blijven”, zei hij in een verklaring.

Lof

Nieuw-Zeeland heeft lof gekregen voor de wijze waarop het land is omgegaan met de pandemie. Er was een strikte lockdown die zeven weken duurde en vorige maand eindigde nadat het virus was ingeperkt.

In het land met vijf miljoen inwoners waren 1154 bevestigde ziektegevallen en 22 doden. Er zijn geen nieuwe besmettingen geweest in de afgelopen 17 dagen en tot maandag was er slechts nog één iemand die ziekteverschijnselen vertoonde.

Premier Jacinda Ardern heeft later op maandag bekendgemaakt dat Nieuw-Zeeland na middernacht overschakelt op het laagste waarschuwingsniveau. Door de wijziging blijven internationale grensbeperkingen bestaan, maar worden de laatste binnenlandse beperkingen geschrapt. Ze zei dat er geen restricties meer gelden voor openbare en privé-evenementen, dat de detailhandel en horeca weer normaal kunnen draaien en al het openbaar vervoer kan worden hervat.