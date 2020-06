Samsung-kopstuk weer voor de rechter

Vicevoorzitter van Samsung Electronics, Jay Y. Lee, is maandag voor de rechter in Zuid-Korea verschenen voor een hoorzitting om te bepalen of hij moet worden opgesloten voor boekhoudfraude en zijn rol in een controversiële fusie tussen twee Samsung-filialen.

De centrale rechtbank van Seoel zal naar verwachting maandag of dinsdag beslissen of een arrestatiebevel tegen hem wordt uitgevaardigd. Aanklagers hadden de rechtbank daar donderdag om gevraagd.

De 51-jarige Lee, die een masker en een donker pak droeg, beantwoordde geen vragen van verslaggevers voordat hij de rechtbank betrad.

Lee heeft tot februari 2018 ongeveer een jaar in de gevangenis gezeten voor zijn rol in een omkopingsschandaal. Daarbij werd hij ervan beschuldigd paarden als geschenk te hebben gegeven om steun te krijgen van de regering van voormalig president Park Geun-hye voor een fusie van twee Samsung-filialen in 2015. Door de fusie kreeg hij meer controle over de Samsung groep en over het kroonjuweel Samsung Electronics Co, het grootste bedrijf van Zuid-Korea.

Samsung ontkende vrijdag de beschuldigingen van voorraadmanipulatie door Lee, en zei dat het “buiten gezond verstand” was om te beweren dat hij betrokken was bij de besluitvorming.