FNV komt met plannen voor acties Tata

Vakbond FNV overlegt deze dagen over de acties die er bij Tata Steel in IJmuiden worden gehouden. De leden van de bond kozen vorige week unaniem voor actie om te voorkomen dat er honderden ontslagen vallen bij het voormalige Hoogovens. De Europese directie van Tata kreeg nog tot en met woensdag om schriftelijk te garanderen dat er geen banen verdwijnen, dus tot die tijd worden er sowieso geen acties gevoerd.

Het is bij het staalbedrijf in IJmuiden al langere tijd onrustig. Vorig jaar besloot het Indiase moederbedrijf dat de Europese tak zijn eigen broek moet ophouden. De Europese directie besloot daarom kosten te besparen en banen te schrappen. Daarvan komt een fors deel voor rekening van IJmuiden, maar daar wijzen ze naar de Engelse zusteronderneming die verlieslijdend is. Tata Steel Nederland is juist winstgevend.

Uiteindelijk was het vertrek van directeur Theo Henrar van Tata Steel Nederland, op aandringen van de directie, de druppel die de emmer deed overlopen. Dat leidde al tot een aantal spontane acties, maar voor het personeel is nu de tijd aangebroken om officieel actie te gaan voeren.