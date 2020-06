NVWA heeft nertsen op drie fokkerijen afgemaakt

Ze kon niet zeggen waar de geruimde bedrijven staan en hoeveel dieren zijn vergast met koolmonoxide. Pas al de hele operatie is afgerond en alle tien de nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld zijn geruimd, wordt een totaal aantal bekendgemaakt. Dat is waarschijnlijk aan het eind van komende week. Zaterdag werden in Deurne al 1600 moederdieren met elk zo’n vijf jongen gedood.

Voor zover de woordvoerster kon nagaan zijn er zondag bij de betrokken bedrijven geen activisten gezien. Eerder probeerden dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren via de rechter te voorkomen dat de dieren zouden worden gedood, maar die wees dat verzoek af.

De dode nertsen worden afgevoerd naar een destructiebedrijf. Normaal worden de pelzen gebruikt voor bontkleding, dat gebeurt nu dus niet. Vanaf 2024 is het fokken van nertsen in Nederland verboden.