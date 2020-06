Holland Festival verwerkt social distancing in thema

De meer dan dertig bijdragen zijn straks te zien via www.hollandfestival.nl. De volledige agenda komt dinsdag online. Het programma zal gratis te volgen zijn, waardoor het festival een zo breed mogelijk publiek wil trekken. De organisatie belooft “een proeftuin van theater, muziek, film en debat in verschillende digitale formats.”

Van algehele afgelasting wilde zij niet weten. “Juist nu we het moeten missen, wordt het belang van de gedeelde ervaring, door samen naar voorstellingen en concerten te kunnen kijken en luisteren, extra duidelijk.” Sommige producties zijn erg actueel, zegt het Holland Festival, zoals Marc Bamuthi Josephs The Just & The Blind, dat over racisme gaat.

Longplayer

Niet helemaal alles is online: in het torentje van het Lloyd-hotel in Amsterdam is de geluidsinstallatie Longplayer, die het festival ook al in 2018 presenteerde, opnieuw te bezoeken. Bezoekers kunnen dagelijks, één voor één, een fragment beluisteren van een doorlopende compositie van de Britse componist Jem Finer. Hiervoor zijn wel tickets nodig.

Verder doet het Holland Festival mee aan This evening’s performance has not been cancelled, waarbij publiek telefonisch, één-op-één, in gesprek kan gaan met mensen die betrokken zijn bij geannuleerde operavoorstellingen in heel Europa.

Wie door Amsterdam loopt, kan ook wat van het Holland Festival van 2020 meekrijgen: in dertig abri’s verspreid door de stad zullen kunstwerken te zien zijn van aan Holland Festival gerelateerde kunstenaars.