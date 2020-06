Honderden betogers in Zwolle bij manifestatie tegen racisme

De demonstratie in het Wezenlandenpark is een initiatief van de Zwolse homogemeenschap. Met een stil en ingetogen protest sluiten ze aan bij betogingen in de Verenigde Staten. Lhbti’ers weten net als de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten wat het is om niet gelijkwaardig behandeld te worden, aldus de woordvoerder.

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle stak voorafgaand aan de manifestatie in een tweet de betogers een hart onder de riem. Hij noemde het “een belangrijk grondrecht om je mening te kunnen uiten tegen discriminatie”.

De manifestatie duurt tot ongeveer 15.30 uur. De gemeente Zwolle heeft een maximum aantal betogers ingesteld van 2.400 in verband met corona-richtlijnen.