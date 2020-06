Greenpeace naar rechter om natuur te beschermen

Milieuorganisatie Greenpeace wil via de rechter afdwingen dat kwetsbare natuur in Nederland beter wordt beschermd. De zaak wordt naar verwachting eind 2020 ingediend.

Greenpeace vindt de stikstofmaatregelen van het kabinet onvoldoende. Het rapport van de commissie-Remkes dat maandag verschijnt, meldt volgens de organisatie hetzelfde. Het kabinet heeft advies gevraagd aan de commissie onder leiding van Johan Remkes nadat de Raad van State in mei 2019 oordeelde dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming bood aan speciale natuurgebieden. Daardoor kwamen veel projecten, onder meer voor woningbouw, stil te liggen.

Als het roer niet drastisch omgaat, lopen we het risico dat unieke planten- en diersoorten compleet verdwijnen, stelt Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland. “De aanpak van het kabinet is ondermaats en laat onze unieke en kwetsbare natuur letterlijk stikken. Typische Nederlandse heidevelden staan er slechter voor dan ooit. Vogels, reptielen en insecten nemen hier drastisch in aantal af.”