Netanyahu condoleert familie gedode autistische Palestijn

Ruim een week nadat de Israëlische politie een ongewapende autistische Palestijn in Jeruzalem doodschoot, heeft premier Benjamin Netanyahu zijn medeleven betuigd aan de familie. Netanyahu noemde de dood van de man “een tragedie”.

De 32-jarige Iyad al-Halaq werd gedood in een van de smalle straatjes van de Oude Stad in Oost-Jeruzalem. Volgens een verklaring van de politie had de man iets bij zich dat op een pistool leek. De politiepatrouille vroeg de man te stoppen. Daarna ontstond een achtervolging te voet waarbij werd geschoten. De afdeling interne zaken van de politie heeft een onderzoek ingesteld.

“Wat er met Iyad al-Halaq is gebeurd is een tragedie. Dit was een gehandicapte man die er van werd verdacht - en wij weten (nu) ten onrechte - een terrorist te zijn op een zeer gevoelige locatie”, zei Netanyahu.

Autisme

Palestijnse functionarissen en de familie van Al-Halaq zeiden dat hij leed aan ernstig autisme en in paniek was geraakt. De Palestijnen vergeleken de fatale ontmoeting van de Palestijn met de politie met de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, veroorzaakt door een politieagent in Minneapolis.

“Ik weet dat de politie onderzoeken uitvoert. Wij allen delen in het verdriet van de familie”, aldus Netanyahu tijdens de kabinetszitting zondag. Op de kabinetszitting van vorige week verontschuldigde minister van Defensie Benny Gantz zich al voor het doodschieten van de Palestijn.