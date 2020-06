Staatssecretaris wil hoge schulden bij ondernemers ontmoedigen

Het kabinet wil de renteaftrek voor bedrijven volgend jaar verder beperken, om te ontmoedigen dat ondernemers grote schulden aangaan die zijn in zware economische tijden niet meer kunnen dragen. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

Vijlbrief zegt “geschrokken” te zijn van hoe snel veel bedrijven in moeilijkheden zijn geraakt door de coronacrisis. Hij denkt dat dit komt doordat bedrijven nog altijd fiscaal geprikkeld worden om zichzelf de financieren met veel vreemd vermogen. De rente op leningen is namelijk deels aftrekbaar voor de winstbelasting.

“Dit is een leermoment”, zegt Vijlbrief. “Jezelf volladen met leningen is gevaarlijk op het moment dat er tegenwind komt.” Daarom wil hij de renteaftrek, waaraan sinds vorig jaar al voor alle bedrijven een maximum is gesteld, verder beperken. “Je kunt die fiscale prikkel verminderen en dat ga ik deze zomer doen”.

Vijlbrief wijst erop dat de Belastingdienst de laatste maanden “enorm veel” heeft gedaan om het bedrijven makkelijker te maken, onder meer door belastinguitstel te verlenen. “Maar het is ook mijn taak ervoor te zorgen dat het fiscale systeem zo in elkaar zit, dat ondernemers de volgende crisis wél goed doorkomen.”