Brit na zes dagen bevrijd uit diepe put op Bali

Een reddingsteam heeft op het Indonesische vakantie-eiland Bali een Brit gered die zes dagen vastzat in een afgelegen waterput nadat hij op de vlucht was voor een hond. Dat melden de autoriteiten zondag.

Een reddingsteam lukte het om de 29-jarige Jacob Roberts uit de vier meter diepe betonnen put te trekken. Een boer in het dorp Pecatu had de Brit gevonden en alarm geslagen. “Het hulpgeroep van Jacob werd gehoord door een dorpeling die zijn koeien ging voeren”, aldus het hoofd van het reddingsteam.

Roberts brak zijn been toen hij in het bijna lege reservoir viel. Hij vertelde autoriteiten die hij had geprobeerd om van een hond af te komen die hem door het dorp achtervolgde.

De politie bracht Roberts naar een nabijgelegen ziekenhuis voor behandeling.