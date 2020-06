Aanpassingen bij wegafsluiting na negeren rode kruisen

Rijkswaterstaat heeft de situatie rond een wegafsluiting bij het Rotterdamse knooppunt Kethelplein aangepast, nadat weggebruikers er rode kruisen en een afzetting met een bord waarmee wordt aangegeven dat de weg is afgesloten negeerden. Dat automobilisten gewoon doorreden, noemt Rijkswaterstaat respectloos en levensgevaarlijk. “Voor een paar minuten winst levens riskeren... “, twittert Rijkswaterstaat.

“Deze mensen willen wel heel graag de afslag Schiedam-Noord nemen bij knp. Kethelplein (#A4/#A20)”, twitterde Rijkswaterstaat zaterdag, met een korte filmpje erbij. Op dat filmpje is te zien dat vijf auto’s om de afzetting heen, via de vluchtstrook, gewoon doorrijden.

De weg is dicht voor wegwerkzaamheden. De situatie op de verbindingsweg van de A4 vanuit Rotterdam naar de A20 richting Gouda is inmiddels zodanig aangepast dat niemand er meer langs kan, laat Rijkswaterstaat zondag weten. Er is een verkeersregelaar ter plaatse, zodat wegwerkers en indien nodig hulpdiensten er wel veilig langs kunnen.

Overigens stond er ter hoogte van de afsluiting ook een geel omleidingsbord. “Dat kan misschien wat onduidelijkheid veroorzaken”, aldus Rijkswaterstaat eerder. De meerdere rode kruisen boven de weg en het verbodsbord maken het volgens de wegbeheerder echter duidelijk dat er niet mag worden gereden. “Daarnaast mag je ook nooit over de vluchtstrook. Hier langs rijden levert dus drie overtredingen op.”