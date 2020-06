Fox News door het stof om uitzenden omstreden grafieken

De grafieken lieten vrijdag zien hoe de aandelen waren gestegen na de moord op Martin Luther King in 1968, de dood van de zwarte tiener Michael Brown in 2014 en het overlijden van arrestant George Floyd twee weken geleden. Het kwam Fox News op veel kritiek te staan, met name op sociale media.

Zaterdag ging de televisiezender diep door het stof. “We verontschuldigen ons voor de ongevoeligheid van het beeld en nemen deze kwestie zeer serieus”, aldus Fox News. Ook hadden de grafieken volgens de zender nooit op televisie uitgezonden mogen worden “zonder volledige context”.

Sociale media

Op sociale media uitten mensen hun boosheid over de actie. “Deze grafiek maakt duidelijk dat Fox News zich niet bekommert om het leven van zwarten”, was in een tweet te lezen. De Republikeinse politicus Michael Steele schreef dat Fox News “rouwt om zwarte mensen door te laten zien hoe de beurzen omhoog gaan”.

Amerikanen gaan sinds twee weken massaal de straat op om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding was de dood van George Floyd, die bezweek na hardhandig optreden door een blanke politieagent.