Amerikanen weer massaal de straat op tegen racisme en geweld

Amerikanen zijn zaterdag (lokale tijd) massaal de straat op gegaan om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld. In meerdere steden verzamelden duizenden mensen zich. In Washington werd de grootste demonstratie gehouden, die vredig verliep.

Reden van de onvrede is de dood van de zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd. Hij bezweek twee weken geleden nadat hij in Minneapolis hardhandig werd aangepakt door een blanke agent. Sinds zijn dood zijn er in de Verenigde Staten elke dag protesten, die ook regelmatig uitliepen op geweld en plunderingen.

Toch verliepen de betogingen zaterdag over het algemeen rustig. In Washington werd een mars gehouden naar het Witte Huis. “Het voelt alsof ik onderdeel ben van een groep die de wereld wil veranderen voor iedereen”, zei een demonstrant daar. Velen droegen bordjes met teksten als “geen vrede zonder gerechtigheid”, “stop racisme nu” of “ik krijg geen adem”.

Niet alleen in Washington, maar ook in steden als New York, Atlanta, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Boston en Miami werd er geprotesteerd. Zelfs in de kleinere stad Vidor, berucht om de associaties met de racistische beweging Ku KLux Klan.