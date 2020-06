Zomervakantie in Nederland wordt warm en droog

Vanwege het coronavirus kiezen deze zomer naar verwachting meer mensen voor een vakantie in eigen land. Volgens weerbureau Weeronline kunnen de thuisblijvers ook in Nederland rekenen op Zuid-Europees weer met hoge temperaturen en flink veel zon.

In juli en augustus overheersen de droge dagen, voorspelt Weeronline. De wind waait meestal uit het oosten en dat levert veel zomerse en zonnige dagen op. De temperatuur ligt daarbij vaak tussen 25 en 30 graden. Tropische dagen liggen ook in het verschiet. Als de wind uit het zuidoosten komt, bereikt warme lucht uit het zuiden ons land.

Volgens het weerbureau zijn zelfs een of meerdere hittegolven en extreme temperaturen van 35 tot 40 graden niet uit te sluiten. Die hitte kan wel af en toe uitmonden in een lokale regen- of onweersbui. “De verwachting voor de zomervakantie heeft veel overeenkomsten met het weer in de zomer van 2018. Toen kregen we te maken met langdurige zomerse warmte, ernstige droogte en enkele flinke hittepieken”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel.

Wisselvallig

Toch wordt het in de zomermaanden niet alleen maar stralend weer. Een enkele week verloopt naar verwachting wisselvallig door een frisse zeewind. Er kunnen dan enkele buien ontstaan met temperaturen tussen de 20 en 25 graden.

De vele droge en warme dagen hebben grote gevolgen voor de droogte. Door het gebrek aan regen en de extra verdamping van vocht uit de bodem zal het droogteprobleem verergeren. De kans op natuurbranden en mislukte oogsten is volgens het weerbureau groot. De enkele regen- en onweersbuien zijn een druppel op een gloeiende plaat en maken geen einde aan de droogte.