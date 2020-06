Nieuwe tweekleppige gevonden in monster Westerschelde

In een bodemmonster uit de Westerschelde is onlangs een bijzondere nieuwe tweekleppig schelpdier aangetroffen, de gladde snavelneut. Onderzoekers van Bureau Waardenburg troffen het dier aan in een monster dat in september 2019 was genomen voor zoutprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van Rijkswaterstaat. Het gaat hier volgens de onderzoekers om een exoot uit Amerika en Canada die nog niet eerder in Noordwest-Europa is aangetroffen. Dit melden Bureau Waardenburg en de Stichting Anemoon op Nature Today.