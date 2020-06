Tien mensen doodgeschoten in Mexicaans revalidatiecentrum

Bij een aanval op een revalidatiecentrum in Mexico zijn zaterdag (lokale tijd) tien mensen omgekomen. Het bloedbad voltrok zich in de stad Irapuato, zo melden lokale media. De circa twintig zwaarbewapende schutters kwamen bij het gebouw aan in vier vrachtwagens en openden het vuur.

Zes van de slachtoffers waren direct dood, de vier anderen stierven aan hun verwondingen in het ziekenhuis. Over het motief van de daders is nog niets bekend. Zij wisten na de schietpartij te vluchten in diezelfde vrachtwagens en zijn nog steeds spoorloos.