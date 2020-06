Betoging in Washington tegen politiegeweld begint vreedzaam

De misschien wel grootste demonstratie tegen politiegeweld en racisme in Washington is zaterdag vreedzaam begonnen. Duizenden mensen verzamelden zich opnieuw in de omgeving van het Witte Huis. Velen droegen bordjes met teksten als “geen vrede zonder gerechtigheid”, “stop racisme nu” of “ik krijg geen adem”. Dat waren de laatste woorden die de zwarte arrestant George Floyd nog kon uitbrengen toen een witte agent hem een knie in de nek gedrukt hield. Het slachtoffer overleed.

Washington lijkt zich te hebben ontwikkeld tot het centrum van de protesten, waarschijnlijk ook doordat een deel van de woede gericht is op Donald Trump. De Amerikaanse president heeft het harde politie-ingrijpen op 25 mei in Minneapolis met de dood van Floyd tot gevolg veroordeeld en het recht vreedzaam actie te voeren onderstreept. Hem wordt wel verweten niet duidelijk afstand te nemen van racisme en onvoldoende begrip te tonen voor de heersende boosheid over de discriminatie en onrechtvaardigheid in het land.

Ook in andere Amerikaanse steden, waaronder New York, Los Angeles, Chicago en Philadelphia, gingen mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten. De tv-stations brachten dat live in beeld. Vooralsnog zijn geen incidenten gemeld. Bij eerdere gelegenheden, vlak na het dramatische overlijden van Floyd, waren er ernstige ongeregeldheden en werden winkels geplunderd. Inmiddels zijn in veel staten en steden de maatregelen versoepeld, zoals de instelling van een avondklok, en is de politie opgedragen niet onnodig zware middelen en methodes in te zetten.