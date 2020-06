Israëliërs protesteren tegen annexatieplan Netanyahu

De demonstranten droegen mondkapjes en hielden 1,5 meter afstand conform de richtlijnen voor de bestrijding van de coronacrisis. Ze manifesteerden zich onder meer met een spandoek met de tekst: ‘nee tegen annexatie, nee tegen bezetting, ja voor vrede en democratie’.

De Palestijnen willen een onafhankelijke staat op de West Bank, in Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, de gebieden die Israël in 1967 veroverde. Netanyahu heeft zich voorgenomen 1 juli te beginnen met het inlijven van de Israëlische nederzettingen en de Jordaanvallei, in de hoop daarvoor goedkeuring te krijgen vanuit Washington. Volgens een peiling die vorige week werd gepubliceerd is ongeveer de helft van alle Israëli’s voorstander van annexatie.