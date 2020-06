Duitse steden toneel van antiracismeprotesten

In verschillende Duitse steden hebben zaterdag duizenden mensen geprotesteerd tegen racisme. Aanleiding is de dood van de Amerikaanse zwarte arrestant George Floyd, die bijna twee weken geleden overleed na hard ingrijpen door een witte politieagent.

In Frankfurt waren zeker 8000 mensen op de been. Binnen een uur stond de Römerplatz vol met demonstranten, waardoor een groot deel van de menigte uitweek naar de nabijgelegen Paulsplatz. Volgens de politie is alles vreedzaam verlopen en hielden de betogers zich keurig aan de coronaregels.

Ook in München gingen mensen massaal de straat op tegen racisme en politiegeweld. Daar hielden de betogers zich minder goed aan de regels. Op de Königsplatz was een betoging aangekondigd waar maximaal 200 mensen bij mochten zijn. Uiteindelijk kwamen 7000 mensen bijeen op het plein. De politie heeft laten weten dat het te druk was en dat demonstranten, die massaal zwarte kleding droegen, te weinig afstand van elkaar hielden.

Hamburg

Net als in Frankfurt en München was het zaterdag ook druk in het centrum van Hamburg. Circa 9000 betogers lieten zich daar zien en horen. De Hamburgse politie was met hen, en liet op Twitter weten “aan de kant” van de demonstranten te staan omdat “racisme geen plaats mag hebben in onze samenleving”.

Niet alleen in Duitsland, maar ook in andere Europese landen gaan betogers de straat op. Ook op veel plekken in de Verenigde Staten, waar George Floyd in Minneapolis overleed, zijn mensen boos. Daar zijn de demonstraties een stuk grimmiger. Betogers raken onder meer slaags met de politie en plunderen winkels.