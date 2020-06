RIVM-website Infectieradar tijdelijk offline na datalek

Bij de website Infectieradar, waarmee het RIVM informatie verzamelt over gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, is sprake geweest van een datalek. Daardoor waren persoonlijke gegevens in te zien, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS.

De database is voorlopig offline en het lek is of wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aldus de woordvoerder.

Via Infectieradar kunnen mensen sinds de introductie 17 maart melden of ze klachten hebben zoals koorts, niezen of hoesten. Er doen nu zo’n 60.000 mensen aan mee. Zij vullen elke week een vragenlijst in. Het RIVM volgt daarmee de verspreiding van het virus.

De vragenformulieren worden elke dag leeggemaakt. Maar wie het lek al meteen in de gaten had, zou sindsdien elke dag gegevens hebben kunnen inzien. Of dat is gebeurd is nog niet bekend.