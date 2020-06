Alle nertsen van fokkerij Deurne gedood

In Deurne zijn zaterdag alle nertsen van een nertsenfokkerij gedood. Dat was nodig omdat het coronavirus er had toegeslagen. Het ging volgens een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om circa 1600 moederdieren met gemiddeld vijf jonkies.

De nertsen zijn gedood met koolmonoxide. Aansluitend worden de stallen gereinigd. De kadavers zijn opgeslagen in een container, die inmiddels is verzegeld en ontsmet. Een destructiebedrijf regelt de verdere afvoer.

Het bedrijf in Deurne werd zaterdag vooralsnog als enige nertsenbedrijf geruimd. Negen andere fokkerijen volgen de komende dagen. Volgens de NVWA is hiervoor gekozen omdat men nog weinig ervaring heeft in het ruimen. De andere bedrijven zijn groter dan het bedrijf in Deurne.