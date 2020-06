DENK-top legt na ruzie verantwoording af aan leden

De top van de politieke partij DENK moet deze zaterdag tijdens een digitale algemene ledenvergadering verantwoording afleggen over de knallende ruzie van de afgelopen maanden die de partij leek te splitsen. In de peilingen staat de partij door de interne conflicten op verlies.

De strijdbijl werd medio vorige maand tot veler verrassing begraven. In het conflict stonden fractievoorzitter Farid Azarkan en Kamerlid Tunahan Kuzu tegenover Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Özturk. Het sudderde al langer in de partij, maar eind maart kwam de kwestie door HP/De Tijd in de openbaarheid.

Het blad berichtte dat Kuzu werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en dat Öztürk het als drukmiddel gebruikte om Kuzu af te zetten als partijleider. Kuzu beschuldigde Öztürk daarna van "politieke broedermoord" en "chantage". Azarkan werd door Öztürk uit de partij gezet nadat hij de partijvoorzitter had gevraagd terug te treden. Dat werd later teruggedraaid.

De strijd tussen beide kampen leidde tot veel onrust onder de leden van de partij. Ook klinkt inmiddels de roep om hervormingen.

De afgelopen weken trekken de drie Kamerleden weer samen op in de volksvertegenwoordiging. Op de ledenvergadering spreken Öztürk en Azarkan. Verder komt er duidelijkheid over het bestuur waarin nu een aantal zetels niet bezet zijn. Zowel Öztürk als Kuzu, de oprichters van de partij, heeft aangegeven de Kamer na de verkiezingen te verlaten.

Vanwege het coronavirus kunnen maar dertig mensen aanwezig zijn bij de ledenvergadering. De leden kunnen het gebeuren digitaal volgen en stemmen.