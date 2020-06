RTL 4 zendt voorlopig laatste Eigen Huis & Tuin uit

Op RTL 4 is zaterdag de voorlopig laatste aflevering van Eigen Huis & Tuin te zien. De zender besloot in april het bijna dertig jaar oude programma met ingang van het nieuwe seizoen uit de programmering te schrappen omdat RTL moet bezuinigingen. De productiekosten van Eigen Huis & Tuin zijn volgens de zender hoog in vergelijking met andere programma's.

"Het is een duur programma om te produceren met veertig interieur- en tuinmetamorfoses per jaar," aldus Directeur Content van RTL Peter van der Vorst in april over het schrappen van het programma. Het programma begon in 1990 en maakte van de toenmalige boegbeelden, de tuinman Rob Verlinden en klusjesman Nico Zwinkels, bekende Nederlanders.

Naar een nieuwe plek voor Eigen Huis & Tuin wordt nog gezocht, want het programma verdwijnt niet helemaal, zegt Van der Vorst. In de toekomst, in een andere vorm en een lagere frequentie, krijgt het een nieuwe plek bij RTL 4, beloofde de programmadirecteur. In de zomer worden nog compilatieafleveringen uitgezonden.

Vanaf september zal de vooravond op de zender worden aangepast. Het dagelijkse actualiteitenprogramma Editie NL wordt ook in het weekend uitgezonden en neemt vanaf september dan ook de plaats in van het woon- en klusprogramma. Dan zijn, net als doordeweeks, het RTL Nieuws, RTL Boulevard en Editie NL te zien.