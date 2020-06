Frans leger doodt leider al-Qaeda Noord-Afrika

Het Franse leger heeft de leider van al-Qaeda in Noord-Afrika, Abdelmalek Droukdel, gedood. Dat heeft defensieminister Florence Parly vrijdag bekendgemaakt.

Het kopstuk van de Noord-Afrikaanse tak van de islamitische terreurorganisatie werd op 3 juni uitgeschakeld in gezelschap van verscheidene naaste medewerkers. Dat gebeurde tijdens een missie van een Franse eenheid in het noorden van Mali met steun van lokale partners.

Droukdel, 50 jaar geleden geboren in Algerije, was ook bekend onder zijn oorlogsnaam Abu Mosaab Abdel Woudoud of Abu Moussab.

Parly liet tevens weten dat vorige maand een vooraanstaand lid van Islamitische Staat in de Sahara-regio, Mohamed el Mrabat, gevangen is genomen.