Dax uit Kapelle winnaar van negende seizoen The Voice Kids

Het negende seizoen van The Voice Kids is gewonnen door Dax Hovius. Dat maakte presentator Martijn Krabbé vrijdagavond bekend in het televisieprogramma Beau. De zanger uit de Zeeuwse plaats Kapelle, die deel uitmaakte van het team van Miss Montreal, won de bokaal, een studiebeurs van 25.000 euro en mag zijn eerste single opnemen.

"Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik vind het echt supertof. Iedereen bedankt dat jullie op mij hebben gestemd", reageerde Dax. Hij versloeg Sham (Ali B.), Jasmijn (Marco Borsato) en Rogier (Anouk). Vorig jaar ging Silver, uit het team van Ali, met de hoofdprijs naar huis.

De finale van de negende reeks was vanwege de coronacrisis anders dan normaal. Zo was er, behalve de familie van de finalisten, geen publiek aanwezig en waren de optredens van tevoren al opgenomen. Ook Anouk besloot niet naar de studio te komen, maar zij was wel via videoverbinding aanwezig.

Ook Marco Borsato ontbrak. Ilse DeLange nam zijn plaats in omdat hij begin dit jaar vanwege een burn-out voor onbepaalde tijd zijn werk neerlegde. Het seizoen was toen al opgenomen.