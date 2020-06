Winnaars verkiezingen Suriname willen aan de slag

De vier politieke partijen die samen een nieuwe regering willen vormen in Suriname eisen zo snel mogelijk een definitieve vaststelling van de uitslag van de verkiezingen van 25 mei. Ze willen aan de slag. De VHP, ABOP, NPS en PL vinden dat de traagheid waarmee het proces nu verloopt weinig respectvol is naar de kiezers. Dat staat in een vrijdag uitgegeven persbericht.