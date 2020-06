Duizenden betogers tegen racisme in Nijmegen

In het Goffertpark in Nijmegen hebben zich duizenden demonstranten tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten verzameld. Burgemeester Hubert Bruls van die stad gaf vooraf toestemming voor ongeveer 750 demonstranten, maar er wordt niet ingegrepen. De betogers houden over het algemeen goed afstand op de heel grote weide waar de bijeenkomst plaatsheeft. Er worden ook mondkapjes uitgedeeld.