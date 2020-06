Kabinet: voorlopig einde aan wekelijks coronacrisisberaad

Het crisisteam van bewindslieden dat het voortouw heeft in de strijd tegen de coronaepidemie, komt voorlopig niet meer bijeen. Nu het coronavirus is teruggedrongen, denkt het kabinet het zonder die 'crisisstructuur' af te kunnen.

"De besluitvorming komt in normaler vaarwater", zei premier Mark Rutte na de wekelijkse ministerraad. De ministers die het meest met de coronacrisis te maken hebben, blijven wel overleggen in een gewone deelcommissie van die ministerraad. Mocht het toch weer misgaan met het virus, dan kunnen ze de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) opnieuw bijeenroepen.

Sinds het coronavirus begin maart in Nederland om zich heen greep, bogen premier Mark Rutte en de meest betrokken ministers en diensten zich in de MCCb over de bestrijding van de epidemie. De commissie kan net als een gewone ministerraad besluiten nemen en kreeg het voortouw in de coronabestrijding. Na afloop stonden Rutte, coronaminister Hugo de Jonge of andere kopstukken de pers te woord. Persconferenties over belangrijke coronamaatregelen trokken miljoenen kijkers en gebarentolk Irma werd een bekende Nederlander.

Persconferentie

Van die persconferenties komt er in ieder geval nog eentje. Omdat het kabinet op 1 juli nog een groot aantal coronamaatregelen wil versoepelen, komt de MCCb eind juni nog één keer bijeen. Na afloop maakt Rutte bekend of het virus nog steeds zo onder de duim is dat de versoepelingen kunnen doorgaan.

Door de beslissingen over te hevelen van de MCCb naar het gewone kabinetsberaad, kan het kabinet ook economische en maatschappelijke belangen gemakkelijker meewegen, denkt Rutte. En de MCCb komt vrij voor een eventuele nieuwe crisis, zoals de aanhoudende droogte.