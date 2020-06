'Onrust over vouchers concerten en festivals neemt toe'

ARAG-jurist René Noordman snapt dat organisaties vouchers geven. "De consument heeft vaak begrip, maar deze partijen geven niet thuis wanneer de klant aanklopt en aangeeft het geld echt niet te kunnen missen. Dit soort verhalen komen nu vaak voor en zijn vaak schrijnend."

Noordman maakt zich ook zorgen dat vouchers die nu in ruil worden aangeboden voor geannuleerde festivals ooit verzilverd kunnen worden. "Er is niet net zoals in de reisbranche een fonds dat garant staat voor het uitgegeven geld van de Nederlander. Wat nou als die bedrijven over drie maanden failliet zijn? Dan is iedereen z’n geld kwijt, aldus de jurist van ARAG".