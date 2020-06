RIVM: toegestane geluidsniveau moet omlaag

Ook zouden de gebieden rond overlastgevende geluidsbronnen meer onderzocht moeten worden, zodat mensen die ernstige hinder of slaapverstoring ondervinden beter in beeld komen. Beleidsmakers en (lokale) professionals zouden gezondheid een belangrijker onderdeel moeten laten zijn van beslissingen over geluid bij woningen. Dat zou het extra risico op ernstige gezondheidseffecten van geluid moeten verminderen, zoals coronaire hartziekten. Zulke effecten treden bij lagere geluidsniveaus op dan tot nu toe werd aangenomen, aldus het RIVM.

Het rapport van het RIVM is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe geluidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2018. Die richtlijnen zijn erop gericht mensen te beschermen tegen schadelijke gezondheidseffecten door geluid. Zo is treingeluid vanaf 54 decibel schadelijk voor de gezondheid, aldus de WHO. Voor wegverkeer is dat 53 decibel, voor vliegtuigen en windmolens is dat lager: 45 decibel.