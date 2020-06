Meer boa’s krijgen wapenstok

De boa’s dringen al lange tijd aan op extra verdedigingsmiddelen. Ze krijgen naar eigen zeggen steeds vaker te maken met agressie, en zien dat nog toenemen nu ze bijvoorbeeld ook coronamaatregelen moeten handhaven.

Er zijn al wel handhavers, conducteurs en boswachters met een wapenstok of andere geweldsmiddelen op zak. Maar zij zijn nu nog zeldzaam. Justitieminister Ferd Grapperhaus moet toestemming geven, en deed dat tot dusver alleen bij uitzondering. Die uitzondering wordt nu de regel. Grapperhaus volgt in het vervolg in principe het oordeel van de ‘lokale driehoek’ van burgemeester, politie en justitie.