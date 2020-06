Maximaal 700 mensen bij demonstratie tegen racisme Eindhoven

Dat maakte burgemeester John Jorritsma van Eindhoven vrijdag bekend. Het 18 Septemberplein is volgens de politie te klein voor het aantal deelnemers dat wordt verwacht. Om die reden wordt uitgeweken naar het Stadhuisplein.

De demonstratie gaat volgens de organisatoren niet alleen over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, maar ook over racisme in het algemeen en over politiegeweld.

Wordt het te druk of wordt er in strijd met de voorschriften gehandeld, dan kan Jorritsma de manifestatie afbreken, laat hij weten. Die begint om 17.00 uur en mag uiterlijk tot 18.30 uur duren.

Zaterdag wordt overigens ook in Tilburg een manifestatie tegen racisme gehouden.