Kleinere toenames in coronacijfers Rusland

De toename van de aantallen coronagevallen en coronadoden was de afgelopen 24 uur in Rusland kleiner dan de dag er voor. Dat meldden de gezondheidsautoriteiten vrijdag.

Het aantal besmettingen nam toe met 8726 (dat was donderdag 8831) tot 449.834. Het aantal sterfgevallen groeide met 144 naar 5528. De toename was donderdag 169.

Het uit China afkomstige virus deed in Rusland eind januari zijn intrede door Chinese toeristen in het Aziatische deel van het land. De autoriteiten grepen snel in en wisten het virus daar redelijk onder controle te houden. Maar begin maart verspreidde het virus zich opnieuw, vooral in Moskou. Dat was waarschijnlijk door reizigers uit Italië naar de metropool gebracht.