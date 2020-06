‘Coronacrisis lost mismatch op arbeidsmarkt niet op’

Dit komt omdat de bereidheid om te reizen voor een baan bij werkzoekenden over het algemeen niet onbeperkt is en mensen doorgaans alleen naar werk zoeken dat aansluit op hun beroepsvoorkeur. Een kok is bijvoorbeeld geen potentiële match voor een vacature als tandarts, net zoals een verpleegster uit Groningen niet zonder meer bereid is om een baan in een ziekenhuis in Maastricht te vervullen.

“Om ervoor te zorgen dat werknemers gemakkelijker naar andere sectoren kunnen overstappen, moeten de vraag naar en aanbod van vaardigheden op regionaal niveau beter op elkaar aansluiten”, zegt ABN AMRO-econoom Sonny Duijn. “Gelukkig heeft de overheid veel aandacht voor het flexibiliseren van de arbeidsmarkt door bedrijven die van de NOW-regeling gebruikmaken te verplichten om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Maar ook grover geschut, zoals de inzet van opleidings- en ontwikkelfondsen die traditioneel gekoppeld zijn aan sectoren, kan wellicht hiervoor worden ingezet.”