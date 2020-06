Prediker die vrouwenbesnijdenis adviseerde voor de rechter

Een prediker van de Haagse As-Soennah-moskee moet vrijdagochtend voor de rechtbank in Den Haag verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de 32-jarige Hagenaar voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen. De man was te zien in een filmpje op de website van de moskee, waarin hij vrouwenbesnijdenis aanraadde. Besnijdenis van vrouwen is in Nederland strafbaar.